CorSera - Kessie-Barça, è fatta. Milan, ora va gestita la situazione ma Pioli sa come si fa

La notizia era nell'aria da settimane visto che i contatti tra i dirigenti rossoneri e il suo agente Atangana si sono di fatto interrotti da tempo, ma ormai è praticamente certo che Franck Kessie lascerà il Milan al termine di questo campionato. Lo farà a zero e il suo futuro sarà al Barcellona: è infatti tutto fatto tra il club catalano e il centrocampista ivoriano che guadagnerà 6,5 milioni di euro all'anno per cinque stagioni.

PROMESSA NON MANTENUTA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Diavolo gli offriva invece 4,5 milioni più premi a salire. Per quanto riguarda la commissione del procuratore, il Barça pagherà circa 10 milioni ad Atangana. Kessie ha quindi scelto di andare via gratis, ma è innegabile che abbia gestito piuttosto male tutta questa situazione, soprattutto quando disse che sarebbe tornato dalle Olimpiadi e avrebbe firmato il rinnovo con il club di via Aldo Rossi.

IL MILAN PRIMA DI TUTTO - In casa rossonera, c'è ovviamente rammarico perchè perdere un altro giocatore a zero non è per niente bello, ma il Milan viene prima di tutto e dunque si guarda avanti senza grossi rimpianti (Kessie potrebbe essere sostituito da Renato Sanches del Lille, su cui c'è anche la Juventus). I rossoneri sono in piena lotta per lo scudetto e quindi non sarà una situazione facile da gestire per Stefano Pioli, il quale però ha già dimostrato di saperci fare un anno fa con Donnarumma e Calhanoglu, fondamentali nella corsa alla Champions League.