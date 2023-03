CorSera - La crisi di Leao tra motivi tattici e la questione contratto. Pioli lo difende, c'è più fiducia sul rinnovo

Il momento di Rafael Leao è tutt'altro che positivo: il portoghese non segna infatti due lunghi mesi, un periodo davvero infinito per un talento come lui. Ma oltre alle difficoltà a livello realizzativo, purtroppo non si vede più il giocatore spensierato e decisivo che l'anno scorso ha trascinato il Milan verso il 19° scudetto.

TRA CAMPO E CONTRATTO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che dietro a questa crisi ci sono sia questioni tattiche, sia questioni legate al rinnovo di contratto che per ora tarda ad arrivare. Da quando Stefano Pioli ha cambiato modulo al suo Milan, con Leao che da attaccante esterno ha iniziato a giocare un po' più dentro al campo, il suo rendimento è calato e sta faticando parecchio ad adattarsi alla nuova posizione in campo dove è costretto a muoversi nel traffico e trova meno spazio. A questo si aggiunge poi la questione contratto, nonostante sulla trattativa per il prolungamento si respiri più fiducia rispetto a qualche mese fa.

LA DIFESA DI PIOLI - In soccorso di Rafa, sono arrivate le parole di Stefano Pioli che difende a spada tratta il suo giovane fuoriclasse: "La sua situazione è strana perché lo scorso anno in allenamento faceva molto meno, ma in partita rendeva di più. Ora il contrario. Dobbiamo cercarlo di più. Rinnovo? La questione contratto non c’entra". La sensazione però è che tutte le voci che circolano sul suo futuro non lo lasciano tranquillo e stanno condizionando il suo rendimento. La trattativa va avanti e, come detto in precedenza, filtra maggiore ottimismo sia da Casa Milan che dall'entourage del giocatore rispetto ad un paio di mesi fa. Ma per ora la firma tarda arrivare, così come un gol di Leao.