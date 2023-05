CorSera - Leao c'è, ma non basta da solo: per l'impresa serve il vero Milan. A Milanello ci credono...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La notizia più bella di ieri per i tifosi del Milan è arrivata nel pomeriggio intorno alle 17 quando a Milanello è iniziato l'allenamento e in campo c'era anche Rafael Leao, il quale è dunque a disposizione di Stefano Pioli per l'euroderby di ritorno di questa sera. Un recupero lampo quello del portoghese, la cui assenza si è sentita tantissimo nella sfida di andata: toccherà a lui prendere per mano il Diavolo e provare a fare l'impresa di ribaltare lo 0-2 di sei giorni fa.

ECCO RAFA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con lui il Milan ritrova certamente qualità e fantasia, ma pensare che possa fare tutto da solo è sbagliato: Rafa non può infatti risolvere tutti i problemi, sarebbe un gravissimo errore immaginare che possa bastare il suo ritorno per la rimonta rossonera. C'è bisogno di rivedere finalmente il vero Milan, dal primo all'ultimo minuto. Per il Diavolo sarà fondamentale una grande prestazione collettiva, solo così potrà pensare di compiere un'impresa che sarebbe davvero storica.

CREDERCI - A Milanello ci credono, tutti sanno che non sarà facile, ma il primo passo per provare a ribaltare il risultato dell'andata è proprio crederci: "Le imprese esistono e noi ci crediamo" le parole di ieri in conferenza stampa di Stefano Pioli che punta sui suoi giocatori, nonostante il periodo che sta attraversando il Milan non sia dei migliori. Ma la Champions League è la casa del Diavolo e se c'è una competizione in cui i rossoneri possono fare un'impresa è proprio questa.