CorSera - Leao, l'incontro intorno a Capodanno. Partita difficile ma c'è fiducia

Il tema del rinnovo di Rafael Leao rimane assolutamente il più chiacchierato nell'ambiente rossonero, specialmente adesso che il giocatore portoghese si riaggregherà al gruppo dopo le vacanze post Mondiale in Qatar. Nelle prossime settimane, o addirittura nei prossimi giorni, sono attesi sviluppi e nuovi capitoli della saga che dovrà necessariamente compiersi a stretto giro di posta.

C'è l'incontro

Il Corriere delle Sera questa mattina è sicuro e riporta di come la dirigenza del Milan e l'entourage di Leao avrebbero in programma un incontro nei prossimi giorni. Verosimilmente questo avverrà nei giorni subito prima o subito dopo al Capodanno e vedrà Maldini e Massara avanzare una nuova proposta. Secondo l'indiscrezione del quotidiano generalista, il club rossonero sarebbe pronto a offrire fino a 7 milioni di euro netti a stagione che renderebbero Leao il calciatore più pagato dell'intera rosa milanista. Questo sarebbe un upgrade non indifferente per la busta paga di Rafa che vedrebbe quintuplicarsi il suo attuale stipendio. Nonostante si sia coscienti che la situazione non è affatto semplice, tra diversi rappresentanti del giocatore e la multa allo Sporting, il club ha fiducia perchè crede nella volontà del giocatore che vorrebbe sinceramente rimanere in rossonero.

Dalla multa non si scappa

Per il Corriere nell'incontro che dovrebbe avere luogo nei prossimi giorni, Maldini e Massara cercheranno di fare leva sull'importanza che il Milan può ancora rivestire nella crescita globale del calciatore e dell'uomo Leao. I benfici dell'accordo andrebbero senza dubbio a soddisfare entrambe le parti in gioco dal momento che il Milan ha bisogno di Rafa ma anche Rafa ha bisogno del Milan, che lo ha sempre difeso e lo ha fatto crescere nonostante le critiche dei suoi primi anni. Il vero problema rimane quello legato alla multa che il 17 rossonero deve pagare allo Sporting Lisbona, un grande ostacolo al momento per il quale bisognerà trovare una soluzione. Secondo il Corriere, infatti, sia Dimvula, che Mendes, che anche il papà dello stesso Leao riporteranno questa questione sul tavolo nel prossimo meeting con la dirigenza del Milan.