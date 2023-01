CorSera - Milan, altra occasione persa: Napoli a -9. Ora la Supercoppa: ritorna Tonali

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Quello che sembrava essere l'anti Napoli per lo Scudetto, al momento è solamente l'anti sé stesso. Dopo la vittoria di Salerno, il Milan non ha più vinto: pareggio con la Roma, sconfitta con il Torino ed eliminazione dalla Coppa Italia e pareggio in rimonta con il Lecce. Un primo tempo dove i rossoneri non si sono presentati in campo, andando sotto 2-0 per poi recuperare la partita nella ripresa con Leao e Calabria. La classifica però dice che la squadra di Pioli si trova a ben nove distanze dal Napoli.

Ora la Supercoppa

Mercoledì a Riad i rossoneri ritrovano la squalificato Tonali, ma con l'Inter sarà già uno spartiacque della stagione: la vittoria, scrive il Corriere della Sera, chiuderebbe il momentaccio dopo due pareggi e una sconfitta, rilanciando la squadra. Una sconfitta, invece, inchioderebbe tutti alle proprie responsabilità, con lo Scudetto che corre verso il Napoli e gli ottavi di Champions con il Tottenham da giocare sapendo che il campo europeo sarebbe l'ultima spiaggia per un trofeo impossibile.

Una mano dal mercato

Il problema del Milan è che al completo non lo è mai, e non lo sarà nemmeno a Riad: l'obiettivo è quello di recuperare Rebic, mentre per Origi ci vuole tempo fino a che torni nella miglior condizione. Ibrahimovic invece è un'incognita: non c'è una data per il suo rientro in campo. Tra gli osservati c'è anche Colombo, ma prima dell'estate non rientrerà a Milano.