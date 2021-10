CorSera - Milan, altra sconfitta in Champions per un errore arbitrale. Ora per gli ottavi si fa durissima

Il Milan torna a casa dal Portogallo con zero punti in tasca e tanta rabbia per un altro errore arbitrale dopo quello contro l'Atletico Madrid che non permette ai rossoneri di togliere lo zero dalla loro classifica in Champions League: a vincere ieri sera è stato infatti il Porto grazie ad un gol di Luis Diaz, viziato però da un fallo evidente di Taremi su Bennacer, incredibilmente non visto dall'arbitro Brych e neppure segnalato successivamente dal VAR.

ORA E' DURA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con zero punti dopo tre partite si fa davvero durissima per il Milan il discorso qualificazione agli ottavi. Il successo del Liverpool contro l'Atletico Madrid lascia aperta ancora un piccola porta, ma servirà vincere gli ultimi tre match, impresa certamente non facile. Soprattutto se il Diavolo continuerà ad avere così tante assenze importanti: non avere gente come Theo Hernandez, Kessie, Maignan, Diaz e Rebic in una serata come quella di ieri pesa davvero tantissimo.

SERATA NO - E' vero che spesso il Milan ha dato il meglio di sè nelle difficoltà, ma ieri senza tutti quei titolari era davvero dura uscire dallo stadio del Porto con qualche punto in tasca. A questo va aggiunta poi il fatto che per molti giocatori milanisti quella di ieri non è stata certamente la loro miglior serata: in campo si sono visti infatti diversi rossoneri sottotono, troppo lenti e con poche idee confuse. Insomma, una partita da dimenticare il prima possibile, anche perchè sabato è già il momento di tornare a giocare in campionato in casa del Bologna, un match nel quale il Milan deve ritrovarsi subito.