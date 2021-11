CorSera - Milan, altro ko in campionato: la vittoria di Madrid ha tolto energie fisiche e mentali

Dopo la sconfitta di Firenze, il Milan sembrava aver ritrovato subito la strada giusta andando a vincere in Champions League in casa dell'Atletico Madrid, ma ieri contro il Sassuolo è arrivato un nuovo ko in campionato, il secondo consecutivo: il successo del Wanda Metropolitano ha infatti tolto parecchie energie fisiche e mentali ai rossoneri, che hanno così perso la vetta della classifica e ora hanno un solo punto di vantaggio sull'Inter terza in classifica.

GIORNATA STORTA - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, è stato un pomeriggio davvero storto per la squadra di Stefano Pioli, nonostante la partita fosse iniziata nel modo giusto con il gol del vantaggio di Alessio Romagnoli. Da lì in poi però la partita è cambiata, il Milan è uscito dalla gara ed è salito in cattedra il Sassuolo di Dionisi che già nel primo tempo è riuscito a ribaltare il risultato con il gol di Scamacca e l'autogol di Kjaer. Nella ripresa, il tecnico rossonero ha provato a cambiare qualcosa nella speranza di dare una scossa ai suoi ragazzi, ma è stato tutto inutile, anzi è arrivata anche la terza rete dei neroverdi con Berardi.

RIALZARSI SUBITO - Quello di ieri è stato un pomeriggio davvero da dimenticare per il Milan che ora dovrà rialzarsi subito se vorrà continuare a restare in corsa per lo scudetto. Mercoledì si torna già in campo nel turno infrasettimanale, con i rossoneri che saranno impegnati sul campo del Genoa del grande ex Shevchenko. Dopo due sconfitte di fila, il Milan deve tornare subito a vincere ma servirà ritrovare il vero Diavolo e non quello che si è visto contro Fiorentina e Sassuolo.