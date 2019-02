CorSera - Milan, avanti con le certezze: Rino ha trovato la quadra, chi scalpita dovrà stare buono

Avanti con le certezze. Contro l’Atalanta, la formazione del Milan non cambierà di una virgola rispetto a quella vista nelle ultime uscite. Tutti confermati, da Gigio Donnarumma (uno dei più in forma in questo periodo) al bomber Piatek, a caccia del quinto gol in rossonero. Nessun cambiamento, dunque, né in difesa né da centrocampo in su.

QUADRATURA - Avanti con le certezze, dicevamo... Quelle che hanno riportato la squadra milanista ad annusare nuovamente il profumo della Champions. Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, oggi Gattuso ha trovato una quadratura e saggiamente non intende modificarla, quindi chi scalpita dovrà stare buono. I risultati stanno dando ragione al tecnico, il quale non ha alcuna intenzione di correre rischi.

GARANZIE - Conti, Biglia, Castillejo, Cutrone e compagni, ci sarà spazio per tutti. Ma non adesso. O perlomeno non dall’inizio. Anche a Bergamo, Rino si affiderà ai titolarissimi, ovvero a quei giocatori che, in questo preciso momento della stagione, gli danno maggiori garanzie. Niente musi lunghi: adesso bisogna solo remare dalla stessa parte.