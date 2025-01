CorSera - Milan, buona la prima di Conceiçao: rimonta la Juve in 4' e va in finale. Ora il derby

Come si dice sempre in questi casi: buona la prima. Sergio Conceiçao festeggia il suo esordio sulla panchina del Milan con un'importante vittoria contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Un successo sofferto arrivato in rimonta che permette al Diavolo di raggiungere l'Inter in finale (lunedì alle 20 italiane). Non è stata una gara facile per i rossoneri, ma quello che conta è il risultato e dunque il neo tecnico milanista, arrivato solo pochi giorni fa, non può che essere soddisfatto.

BUONA LA PRIMA - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, l'abbraccio finale del gruppo di Conceiçao è la prima istantanea incoraggiante di un nuovo corso con tanto lavoro ancora da fare, ma con un’anima che promette di essere diversa. Con pochissimi allenamenti a disposizione, il portoghese non poteva fare miracoli e il Milan, complici anche tante assenze soprattutto in avanti, ha fatto parecchio fatica a creare occasioni da gol, trovando le reti su rigore e su un clamoroso autogol di Gatti. Ma nel calcio, senza un po' di fortuna, non si va da nessuna parte e quindi in casa rossonera possono essere soddisfatti anche sotto questo punto di vista.

CAMBI DECISIVI - Conceiçao, a fine partita, era ovviamente contento della vittoria, ma sa bene che c'è molto su cui lavorare: "Abbiamo meritato la finale per il secondo tempo. All’inizio ho visto troppi dubbi, troppa lentezza. Nell’intervallo mi sono arrabbiato, ci siamo guardati negli occhi per capire cosa fare e i miei sono stati coraggiosi: io sono qui per vincere, non per fare l’amico. Leao? Vediamo se si allenerà con noi domani". I cambi hanno poi dato una mano al Diavolo, che ha fatto decisamente meglio con in campo le due punte. In finale contro l'Inter, servirà però certamente molto in più per sperare di portare a casa la Supercoppa Italiana.