CorSera - Milan, che impresa: sfatato il tabù Stadium e Champions più vicina

Era la partita più importante della stagione perchè era uno spareggio Champions da non sbagliare assolutamente e così è stato: il Milan ha battuto ieri sera 3-0 la Juventus e ha fatto un passo importantissimo verso la qualificazione alla massima competizione europea per club. Nulla è ancora deciso, ma l'impresa di ieri allo Stadium ha permesso anche ai rossoneri di ribaltare il discorso degli scontri diretti con i bianconeri (all'andata era finita 3-1 per la squadra di Pirlo).

VERA SQUADRA - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il Milan, a differenza della Juventus, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera squadra, andando oltre alle difficoltà e ai propri limiti. Per la prima volta nella storia, il Diavolo è poi uscito dallo Stadium con i tre punti in tasca, impresa che non era mai riuscita ai rossoneri. Quella di ieri sera è stata la vittoria anche di Stefano Pioli che non ha sbagliato nessuna scelta, in primis quella di schierare dal primo minuto Brahim Diaz con sia Leao che Rebic in panchina.

VOGLIA DI CHAMPIONS - Vista l'importanza della partita, la tensione in campo era parecchia e per questo la partita non è stata spettacolare, ma il Milan ha meritato assolutamente di vincere e ha dimostrato di volere a tutti i costi arrivare tra le prime quattro. D'altronde, dopo un campionato del genere e il titolo di campione d'inverno, non qualificarsi in Champions sarebbe una beffa pazzesca. Come ha spiegato Pioli nel post-partita, ora il Diavolo non deve sprecare l'ottimo risultato di ieri sera nelle prossime due partite contro Torino e Cagliari. Il destino è nelle mani, anzi nei piedi della formazione rossonera.