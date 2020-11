CorSera - Milan, cinque o sei gare senza il leader: per Ibrahimovic comincia la corsa contro il tempo

Lesione al bicipite femorale e nuovo controllo tra dieci giorni. La diagnosi è arrivata ieri poco dopo l’ora di pranzo: Ibrahimovic dovrà fermarsi per smaltire l’infortunio muscolare rimediato a Napoli. Una brutta tegola per il Milan, che non potrà contare sulla personalità e i gol dello svedese per almeno tre settimane (questa è la previsione).

SUBITO A MILANELLO - Cinque o sei gare senza il leader, dunque: Ibra salterà certamente Lille, Fiorentina, Celtic, Sampdoria e Sparta Praga. Un’ipotesi per il rientro potrebbe essere il 13 dicembre con il Parma o tre giorni dopo a Genoa. Come riporta il Corriere della Sera, Zlatan non tornerà in Svezia dalla sua famiglia, ma già questa mattina sarà a Milanello per intraprendere la sua personalissima corsa contro il tempo.

RECUPERO - Il campione di Malmö proverà a bruciare le tappe come ha già fatto in altre occasioni. Fu così con il Covid, ad esempio, dal quale guarì in due settimane giuste, ma più rapido del previsto fu anche il recupero dalla lesione al soleo del polpaccio che lo tenne fuori per due partite a giugno. Rabbia, metodo e disciplina, scrive il CorSera: Ibrahimovic sa come si fa. I tifosi (e Pioli) incrociano le dita.