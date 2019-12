CorSera - Milan, con l’Atalanta prova verità: una vittoria cambierebbe la stagione... e il mercato

Un altro test impegnativo quanto decisivo. Un’altra gara della verità che il Milan (e stavolta davvero) non può permettersi di sbagliare. Perché una sconfitta in casa dell’Atalanta nel lunch match della 17esima giornata spedirebbe i rossoneri di Stefano Pioli a meno dieci dai bergamaschi, ovvero a una distanza siderale dalle posizioni europee.

FONDAMENTALE - Insomma, come sottolinea il Corriere della Sera, Atalanta-Milan vale un pezzo enorme di stagione. Una partita importante per la classifica e per il morale, ma anche per il mercato. Elliott, infatti, a gennaio metterà mano al portafogli solo se ne varrà davvero la pena, solo se l’obiettivo sarà ancora realisticamente alla portata. Pioli non vuole sentir parlare di match decisivo (e ha le sue ragioni), ma la verità la racconta la classifica.

SERVONO GOL - Il Milan, comunque, è in crescita, sia dal punto di vista mentale che tecnico (e tattico). E c’è anche una maggiore autostima. È vero, il gol continua a essere un problema (gli attaccanti faticano a trovare la porta) ma perlomeno adesso la squadra crea. E parecchio. Insomma, si può fare: ma per espugnare Bergamo servirà una gara perfetta.