CorSera - Milan, contro il Cagliari a caccia del bis in campionato. E Giroud prova a sfatare il tabù della 9

Il Milan torna a casa, ma la cosa più bella e stimolante è che ritroverà la sua gente. San Siro, infatti, si prepara ad accogliere i tifosi dopo una lunga assenza: saranno oltre 32mila, questa sera, a spingere la squadra di Pioli contro il Cagliari, match che chiude la parantesi agostana del campionato.

A CACCIA DEL BIS - Come sottolinea il Corriere della Sera, la vittoria in casa della Sampdoria, al termine di una prova di grande carattere, è stata un primo segnale al campionato, ma contro i sardi serve il bis: l’Inter è già a 6 punti e Pioli fa bene a caricare i suoi affinché provino a fare altrettanto. Arrivare alla sosta a punteggio pieno porterebbe un’ulteriore scarica di energia positiva e sarebbe il modo migliore per preparare il trittico terribile (Lazio, Liverpool e Juventus) che attende i rossoneri alla ripresa delle operazioni.

TABÙ DA SFATARE - Là davanti, a guidare l’attacco del Milan, ci sarà Giroud, al debutto a San Siro. A Marassi non ha segnato, ma si è mosso molto, lavorando per i compagni e impegnando da solo la difesa doriana. Per il francese, che ormai tutti a Milanello chiamano Oliviero, sarà anche l’occasione per iniziare a sfatare il famigerato tabù della maglia numero 9.