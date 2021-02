CorSera - Milan, contro il Crotone per il controsorpasso: siamo al primo snodo chiave della stagione

Vietato sbagliare. Sembra banale dirlo (e in effetti lo è), ma è la verità. Oggi il Milan, dopo il sorpasso dell’Inter e con la Juventus sempre più col fiato sul collo, non può permettersi passi falsi. Anche perché di fronte c’è un avversario ampiamente alla portata, il Crotone di mister Stroppa, ultimo della classe e mai brillante in trasferta (zero vittorie fin qui).

SNODO CHIAVE - Insomma, il più classico dei testacoda. Un trappolone - scrive giustamente il Corriere della Sera - che il Milan farà bene a non sottovalutare. Si tratta del primo snodo chiave della stagione: vincendo col Crotone e al prossimo giro con lo Spezia, infatti, i rossoneri potrebbero arrivare al derby con un vantaggio di due o più punti. E questo farebbe tutta la differenza del mondo, perché consentirebbe alla squadra di Pioli di avere a disposizione due risultati utili su tre contro l’Inter (anche un pareggio, in quel caso, potrebbe andar bene poiché manterrebbe immutato il distacco).

CONTROSORPASSO - Insomma, oggi bisogna a tutti i costi portare a termine l’operazione controsorpasso. Questo pomeriggio il Milan avrà addosso gli occhi di tutti, ma fin qui ha dimostrato di saper gestire la nuova condizione da primo della classe. In fondo, lo ha detto anche Pioli: le pressioni da primato "sono un privilegio".