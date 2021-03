CorSera - Milan, contro l'Udinese out Ibra e Calha: senza i suoi leader Pioli punta sui ragazzi del ’99

Domenica sera a Roma, il Milan ha portato a casa tre punti fondamentali per il suo campionato, ma ha pagato purtroppo un prezzo importante a livello di infortuni: contro i giallorossi, si sono infatti fermati sia Zlatan Ibrahimovic che Hakan Callhanoglu, i quali saranno assenti stasera contro l'Udinese.

SENZA LEADER - Senza i suoi leader offensivi, Stefano Pioli, come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, si affiderà in avanti ai ragazzi del 1999, vale a dire Alexis Saelemakers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Insieme a loro spazio ad Ante Rebic che sta attraversando un grande momento di forma visto che ha segnato cinque reti nelle ultime sette partite. Stasera a San Siro rivedremo quindi il baby Milan che ha già dimostrato più volte in questa stagione di sapersela assolutamente cavare.

CHANCE PER LEAO - Secondo il Corriere della Sera, quella di oggi è una chance molto importante soprattutto per Leao che giocherà da centravanti al posto di Ibrahimovic. In questo momento decisivo della stagione, il peso dell'attacco rossonero sarà proprio sulle spalle del portoghese visto che lo svedese starà fuori per 2-3 settimane e anche Mandzukic è ancora indisponibile per un problema muscolare. All'Olimpico, Rafael è entrato in campo nella ripresa con convinzione, la stessa con cui dovrà giocare questa sera a San Siro.