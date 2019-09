CorSera - Milan dal paradiso all’inferno in 4': Giampaolo al momento non rischia, ma è più debole

Il Milan è passato dal paradiso all'inferno in quattro minuti: ieri sera in casa del Torino, i rossoneri hanno infatti giocato un buon primo tempo, mettendo in mostra il miglior gioco in queste prime giornate di campionato, ma poi ad un certo punto nella ripresa, tra il 27' e il 31', c'è stato un inaspettato black-out nel quale la squadra milanista ha subito due gol da Belotti. Sembrava una partita già vinta visto che il Diavolo era avanti di un gol e aveva creato anche parecchie occasioni per raddoppiare e invece ecco la seconda sconfitta di fila dopo quella nel derby contro l'Inter.

SPAZIO AI NUOVI - Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, Marco Giampaolo al momento non rischia, ma è più debole e la partita di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dirà molto. Contro i granata, il tecnico rossonero aveva accontentato chi premeva per vedere in campo un po' di nuovi acquisti: stavolta, nella formazione titolare, erano infatti presenti Theo Hernandez in difesa, Bennacer a centrocampo e Leao in attacco. Inoltre, niente 4-3-1-2, ma 4-3-3 fin dal primo minuto con Suso nella sua posizione preferita largo a destra.

BUON PRIMO TEMPO - Dopo le deludenti prestazioni nelle prime quattro giornate di campionato, ieri sera finalmente il Milan aveva fatto vedere qualcosa di interessante e nel primo tempo ha messo in mostra un gioco piacevole, oltre a creare diverse occasioni da gol. Il black-out improvviso però nel secondo tempo ha rovinato tutto e, nonostante i rossoneri abbiano anche sfiorato il pareggio nel finale con Kessie e Piatek, sono tornati a casa da Torino con zero punti in tasca.