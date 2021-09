CorSera - Milan, è già la notte della verità: serve una vittoria per tenere vivo il sogno qualificazione

Adesso bisogna mettere da parte l’emozione. La prima in Champions dopo tanti, troppi anni è stata un concentrato di adrenalina e palpitazioni. Passata la trepidazione, però, ora è tempo di fare sul serio. Non che il Milan non l’abbia fatto anche a Liverpool, ma era obiettivamente impossibile chiedere di più ai rossoneri quella sera ad Anfield. Con l’Atletico Madrid sarà diverso, ugualmente difficile, ma diverso.

VIETATO SBAGLIARE - Servono punti, non ci sono storie, scrive il Corriere della Sera. La prestazione offerta con il Liverpool ha portato entusiasmo e consapevolezza, accrescendo l’autostima del gruppo rossonero e la convinzione di potersela giocare a testa alta anche in Champions League, ma una sconfitta, seppure onorevole, è sempre una sconfitta. Ecco perché stasera, a San Siro, non si può fallire: per il Milan - scrive il noto quotidiano - è già la notte della verità.

GIRONE DURISSIMO - Il sorteggio non è stato certo benevolo con i rossoneri. Basta dare un’occhiata al girone per rendesi conto dell’altissimo coefficiente di difficoltà. Tuttavia, se i ragazzi di Pioli vogliono tenere vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi bisogna muovere la classifica: restare inchiodati a quota zero, infatti, renderebbe tutto molto più complicato. Il Milan sarebbe poi costretto a giocare di rincorsa, confidando anche sugli errori altrui. Insomma, oggi servono i tre punti.