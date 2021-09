CorSera - Milan, è il grande giorno del ritorno in Champions: a Liverpool senza paura (e senza Ibra)

Il grande giorno che tutto l'ambiente Milan aspettava ormai da sette anni è finalmente arrivato: questa sera, i rossoneri torneranno infatti a disputare un match di Champions League. E lo faranno in uno degli stadi più belli e affascinanti del mondo, ma anche uno dei più difficili in cui giocare, vale a dire Anfield. Affrontare il Liverpool in trasferta è forse una delle partite più difficili che potesse capitare, ma per il Diavolo quello che conta è finalmente essere tornato nella competizione europea per club più importante.

SENZA IBRA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che a rendere tutto più complicato sarà anche l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, il grande leader del Milan: lo svedese è infatti rimasto a Milano a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, tanto che il giocatore potrebbe tornare disponibile già per il match di campionato di domenica in casa della Juventus, però è chiaro che affrontare una sfida del genere con il suo totem sarebbe stato meglio per il gruppo rossonero.

SENZA PAURA - Anche senza Ibra, il Milan dovrà comunque scendere in campo questa sera senza paura e con la voglia di fare la sua partita: la formazione di Pioli, come ha spiegato ieri lo stesso tecnico in conferenza stampa, avrà la grande opportunità di dimostrare non solo che merita di essere tornata in Champions, ma anche che può essere competitiva pure a questo livello. Come ha detto Simon Kjaer ieri, il Diavolo non è in vacanza a Liverpool, quindi tutti in campo a testa alta e senza paura.