CorSera - Milan, è iniziata la seconda avventura rossonera di Ibra: ha grandi motivazioni, è la sfida più difficile della sua carriera

Il momenti tanto atteso è finalmente arrivato: ieri è infatti iniziata ufficialmente la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. Lo svedese è sbarcato a Milano in mattinata, poi ha svolto le visite mediche di rito e infine ha varcato nuovamente i cancelli di Milanello dove ha avuto anche il primo contatto con Stefano Pioli. E' stata una giornata molto intensa nel quale è stato evidente il grande entusiasmo dei tifosi milanisti che in casa rossonera non si vedeva da tempo.

GRANDI MOTIVAZIONI - Le prime parole dello svedese hanno fatto sognare ancora di più i supporters del Diavolo: "Finalmente sono qua, questa è casa mia, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima, voglio aiutare il Milan". Come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, si tratta della sfida più difficile della sua carriera e per questo Ibra ha grandissime motivazioni: la dimostrazione è che ieri a Milanello il giocatore ha voluto svolgere una seduta di allenamento che non era stata programmata.

VUOLE GIOCARE SUBITO - Oggi ci sarà la presentazione ufficiale, ma il pensiero di Zlatan è già alla partita di lunedì contro la Sampdoria a San Siro: lo svedese, che si è presentato in ottime condizioni fisiche, vorrebbe giocare subito, anche se il giorno più probabile per il suo nuovo debutto rossonero sembra essere il 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal. L'effetto Ibra sui tifosi è evidente, ora bisogna vedere cosa succederà sul campo.