CorSera - Milan, è tutti contro tutti: Maldini nel mirino di Elliott, proprietà irritata per le parole di Boban

La crisi sembrava essere alla spalle dopo gli ultimi risultati positivi e invece ieri a Bergamo contro l'Atalanta è arrivata una nuova disfatta del Milan che ancora una volta torna a casa con le ossa rotte: il 5-0 subito è una delle umiliazioni più grandi della storia recente del club di via Aldo Rossi perchè una squadra come quella rossonera non può perdere così. Tutti sono responsabili di questo sprofondo rossonero: proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori, nessuno si salva.

FURIA ELLIOTT - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, in casa milanista è ormai un tutti contro tutti. Nel post-partita, Zvonimir Boban ha dichiarato che "sul mercato cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare": questa frase ha mandato su tutte le furie Elliott che pensa invece che il problema è che i soldi a disposizione sono stati spesi male dalla dirigenza rossonera. Quest'ultima è tutta sotto accusa, ma nel mirino del fondo americano c'è soprattutto Paolo Maldini.

MALDINI PIU' DEBOLE - Al direttore sportivo del Milan viene imputata in particolare la responsabilità di aver costruito una squadra che ha il quarto monte ingaggi della serie A, ma che a fine dicembre è miseramente undicesima. Diverse anime della proprietà sono sempre più convinte che farebbe bene a dimettersi. La posizione di Maldini è quindi sempre più debole e fragile, un po' come questo Milan che non riesce ad uscire dal tunnel della crisi.