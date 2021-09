CorSera - Milan, ecco Messias: il re dei dribbling che solo sei anni fa giocava in D

Il Milan ha chiuso il suo mercato estivo con Junior Messias, il quale è arrivato dal Crotone in prestito oneroso con diritto di riscatto. I tifosi milanisti si sarebbero aspettati certamente un nome più altisonante, ma i dirigenti rossoneri, dopo aver provato fino a due giorni fa a prendere il giovane Faivre dal Brest, alla fine hanno deciso di puntare sul 30enne brasiliano.

RE DEI DRIBBLING - Come racconta stamattina il Corriere della Sera, la storia di Messias è davvero particolare, basti pensare che solo sei anni fa giocava in Serie D, mentre ora è al Milan che parteciperà alla prossima Champions League. Nella scorsa stagione ha giocato con il Crotone il suo primo campionato di Serie A, chiuso con 9 gol in 36 partite. Nonostante la retrocessione, il brasiliano è stato certamente uno dei pochi a salvarsi, mettendo in mostra tutte le sue qualità, in particolare il suo pezzo forte, cioè i dribbling: nello scorso torneo, ne ha compiuti infatti ben 105 (solo De Paul ha saputo fare meglio di lui).

OCCASIONE MILAN - Ora Messias avrà la sua grande occasione al Milan, dove ha convinto Maldini e Massara a dargli una possibilità: nella formazione di Pioli potrà fare sia il trequartista e alternarsi a Brahim Diaz, sia l'attaccante esterno, in particolare a destra dove si giocherà il posto con Saelemaekers. Se sei anni fa gli avessero detto che nell'estate 2021 sarebbe sbarcato al Milan e avrebbe giocato la Champions non c'avrebbe mai creduto. E invece eccolo qui a Milanello dove potrà continuare a vivere la sua splendida favola.