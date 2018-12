CorSera - Milan, Gattuso a rischio ma il club non trova un sostituto convincente: Elliott vorrebbe Leonardo, che però ha rifiutato

Domani contro la Spal, il Milan giocherà l'ultima gara del 2018 e Rino Gattuso, che ha raccolto appena tre punti negli ultimi quattro match di campionato, si augura che non sia pure la sua partita d'addio da allenatore rossonero: la sua panchina è infatti molto traballante e in caso di mancata vittoria non è escluso il suo esonero. Il Diavolo è in piena crisi e negli ultimi giorni si è già innescato toto-nome per il successore.

TOTO-NOME - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che perà al momento nessuna ipotesi ha trovato il gradimento sia di Leonardo che di Gazidis: Donadoni e Guidolin non sono mai stati contattati, Wenger non viene considerato un profilo adeguato, mentre Conte, che sembra essere il grande obiettivo per la prossima estate, non vuole prendere una squadra a stagione in corso. E così, Elliott avrebbe chiesto tempo fa allo stesso Leonardo di tornare in panchina, ma il brasiliano non ha nessuna intenzione di abbandonare la carriera dirigenziale. Anche per questo, Leonardo è il primo a sperare in un’inversione di rotta già a partire dalla gara di domani sera con la Spal.

CAMBIO DI MENTALITA' - Gattuso resta quindi in bilico, ma non ha nessuna voglia di mollare. Anzi, intervistato ieri da Milan TV, ha chiesto un cambio di mentalità generale: "C’è troppo pessimismo, è vero che abbiamo mancato il salto di qualità ma respiro un’aria che non mi piace. Bisogna anche capire che tipo di giocatori abbiamo e chi ci è venuto a mancare". Domani sera a San Siro, sia il Milan che Rino si giocano tanto e per questo Ringhio vuole un po' di aria positiva intorno alla sua squadra.