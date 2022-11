CorSera - Milan, i premi UEFA per sbloccare il rinnovo di Leao. Le richieste del portoghese per restare

MilanNews.it

Il primo obiettivo stagionale del Milan è stato raggiunto mercoledì sera con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il ritorno tra le top 16 d'Europa dopo nove lunghi anni ha in primis un grande valore sportivo, ma anche economico: grazie al passaggio del turno, infatti, il club di via Aldo Rossi ha incassato 20 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 40 milioni già arrivati.

TRATTATIVA LUNGA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i premi UEFA potrebbero essere molto utili per provare a sbloccare finalmente la questione del rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto scade nel 2024. Le parti ne stanno parlando da tempo, ma per il momento non è stato ancora raggiunto un accordo. La trattativa si prospetta piuttosto lunga, ma chissà che i 20 milioni incassati per la qualificazione agli ottavi non possano dare la spinta giusta al Milan per avvicinarsi alle richieste del portoghese.

LE RICHIESTE DI LEAO - Ma cosa chiede il giocatore per restare a Milanello? Sempre secondo il Corriere della Sera, Leao vuole un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e una mano nel pagamento del famoso risarcimento che l'attaccante deve dare allo Sporting Lisbona. Qualche settimana fa, Paolo Maldini ha dichiarato che il Milan vorrebbe chiudere la questione del rinnovo di Rafa prima della sosta per il Mondiale, ma il tempo ormai è quasi scaduto e dunque la sensazione è che questa telenovela proseguirà anche nel 2023.