CorSera - Milan, i tre punti sono arrivati ma manca quasi tutto il resto

Le difficoltà non sono mancate, anzi la prestazione dei rossoneri è stata piuttosto deludente, ma il Milan torna da Verona con due ottime notizie: innanzitutto sono arrivati tre punti d'oro per la classifica e inoltre Kris Piatek si è finalmente sbloccato. La rete del polacco, che ha trasformato un rigore concesso nella ripresa, è stata decisiva per la vittoria e la speranza in casa rossonera è che, ora che il suo digiuno è terminato, l'ex Genoa non si fermi più.

IN DIFFICOLTA' - Queste sono le uniche due note positive di una serata che purtroppo ha dimostrato che per il Milan di Giampaolo la strada è ancora lunga e in salita. Come spiega anche il Corriere della Sere in edicola questa mattina, i tre punti sono arrivati, ma manca quasi tutto il resto: il gioco è piatto, l'azione è lenta e molti giocatori sono ancora lontani dalla forma migliore. Paquetà fatica a trovare la posizione in campo, Suso non incide come dovrebbe, Piatek si salva solo per il rigore segnato, così come non sono ancora al top nè Calhanoglu, nè Kessie.

TRE PUNTI - I rossoneri hanno faticato parecchio nonostante abbiano giocato per gran parte del match in superiorità numerica dopo l'espulsione di Stepinski. In attesa del gioco, il Milan si consola con la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Brescia e con i sei punti in classifica. Sabato c'è il derby contro l'Inter e servirà certamente una prestazione migliore rispetto a quella di ieri altrimenti ottenere un risultato positivo sarà davvero complicato.