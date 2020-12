CorSera - Milan, Ibra contro il Parma? Venerdì test decisivo, ma è più probabile che torni contro il Genoa

Zlatan Ibrahimovic ha tanta voglia di tornare in campo e spera di farlo già domenica contro il Parma a San Siro, ma in realtà è più probabile che torni a disposizione di Stefano Pioli per il match successivo in casa del Genoa in programma mercoledì 16 dicembre a Marassi. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese scalpita per rientrare, ma forse dovrà aspettare ancora qualche giorno.

IBRA SCALPITA - Negli ultimi giorni, si parlava già di una sua titolarità contro il Parma, ma lo staff medico non vuole correre rischi ed evitare un'eventuale ricaduta. Dunque, a Milanello c'è grande cautela, anche se Ibra sta molto meglio e sicuramente spingerà per scendere in campo già domenica sera a San Siro contro il gialloblu. Come al solito, l'ultima parola spetterà a Zlatan, il quale è probabile che se vorrà giocare, giocherà.

VENERDI' TEST DECISIVO - Gli ultimi risultati positivi, ottenuti anche senza lo svedese in campo, lasciano piuttosto tranquillo Pioli, il quale non vuole che vengano corsi dei rischi inutili: Ibra è fondamentale per il suo Milan, ma è meglio aspettare tre giorni in più per rivederlo in campo piuttosto di una ricaduta che lo tenga fuori per diverse settimane. La decisione finale sulla presenza di Zlatan contro il Parma verrà presa venerdì quando ci sarà il test decisivo a Milanello.