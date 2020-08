CorSera - Milan-Ibra, è il giorno della verità: sono ore decisive, o rinnova o salta tutto

La priorità del Milan in queste ultime settimane è sempre stato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma per ora la firma dello svedese non è ancora arrivata. I rossoneri lo vogliono vedere lunedì a Milanello per il raduno e per questo il tempo stringe per trovare un accordo che sembra sempre vicino, ma che tarda ad arrivare.

IL PIU' PAGATO - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, oggi potrebbe essere il giorno della verità: o Ibra rinnova oppure salta tutto e a quel punto la priorità del Milan diventerà quella di trovare un nuovo grande centravanti da regalare a Pioli. Sulla volontà di Zlatan di continuare in rossonero non ci sono dubbi, così come il club di via Aldo Rossi ha già manifestato l’intenzione di andare avanti con lo svedese, il problema è quindi solamente economico.

DOMANDA E OFFERTA - Ibrahimovic, attraverso il suo agente mino Raiola, è stato piuttosto chiaro: vista la sua importanza all'interno della formazione milanista, pretende di essere il giocatore più pagato della rosa rossonera e per questo ha chiesto 7,5 milioni di euro netti di ingaggio. Per il Milan sono troppi ed ha già messo sul piatto quasi 5 milioni netti, che possono arrivare a 6 grazie ai bonus, una cifra che nessun club in Europa è disposto a dare a Ibra. Una delle due parti dovrà quindi cedere se si vorrà arrivare ad un'intesa e chissà se già oggi non ci saranno delle novità importanti.