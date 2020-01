CorSera - Milan, Ibra ha scelto Leao. Piatek verso l'addio

Quello che è successo alla fine del match contro la Sampdoria ha colpito molti tifosi rossoneri e non: Zlatan Ibrahimovic ha infatti rincuorato e incoraggiato Rafael Leao per l'errore che il giovane portoghese ha commesso sotto porta. Un gesto che forse in pochi si aspettavano, ma che dimostra bene lo spirito con cui lo svedese si è presentato a Milanello.

FRATELLO MAGGIORE - Oltre che per dare un importante contributo in campo soprattutto a livello di gol, Ibra è stato preso anche per aiutare i tanti giovani presenti nella rosa milanista, in particolare Leao che è molto stimato in via Aldo Rossi. Dopo il gol sbagliato, lo svedese si è comportato da fratello maggiore e ha subito rincuorato il giovane compagno di squadra. Nonostante Zlatan sia qui da pochi giorni, tra i due si è creato un ottimi feeling, tanto che il portoghese lo ha ringraziato anche sui social per quel gesto.

VIA PIATEK? - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, Ibra ha scelto Leao e Maldini e Boban sperano che con un grande campione al suo fianco l'ex Lille possa crescere e maturare più velocemente. Chi invece rischia di trovare pochissimo spazio è Piatek: il polacco, su cui ci sono quattro squadre, cioè West Ham, Aston Villa, Bayer Leverkusen e Newcastle, proverà a giocarsi le sue carte in maglia rossonera ancora per un paio di settimane, ma ormai il suo destino sembra essere lontano da Milanello.