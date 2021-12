CorSera - Milan, Ibra indica la strada: lo scudetto è possibile

Il deludente pareggio di sabato sera contro l'Udinese è costato il primato in classifica del Milan che ieri sera è stato superato dall'Inter: ora la formazione nerazzurra è in vetta con un punto di vantaggio sui rossoneri. Ma il Diavolo crede ancora nello scudetto, come ha spiegato anche Zlatan Ibrahimovic che nelle scorse ore ha presentato il suo nuovo libro ("Adrenalina - My untold stories") alla Triennale di Milano: "La mia adrenalina è lo scudetto. La strada è lunga e noi ci crediamo, possiamo vincerlo, ne sono sicuro" le parole dello svedese riportate questa mattina dal Corriere della Sera.

300 GOL - Con la rete di sabato contro l'Udinese, che ha salvato il Milan dalla sconfitta contro i friulani, Ibra è salito a quota 300 gol nei cinque campionati europei più importanti. Durante la presentazione del libro, alla quale sono intervenuti in presenza o con video messaggi tanti grandi personaggi come Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Fabio Capello e Stefano Pioli, Zlatan ha fatto il suo solito show, con tante battute e dichiarazioni che hanno incantato il pubblico presente alla Triennale.

OBIETTIVO SCUDETTO - La serata di ieri è stato l'occasione anche per confermare che il suo Milan crede ancora nello scudetto. E se lo dice uno come lui come non credere a questa cosa? "In questo libro racconto chi sono. Sono sempre rimasto me stesso, nelle vittorie e nelle difficoltà. Per questo a quarant’anni sono ancora qua. E vinco. Il tempo passa, ma sto comunque dimostrando di riuscire a fare ancora la differenza. Le paure ci sono. Ma la mia adrenalina è andare sempre oltre: adesso è lo scudetto del Milan" ha spiegato l'attaccante rossonero che non è preoccupato di aver perso il primato in classifica. La caccia allo scudetto è ancora lunga e il suo Milan ci crede per davvero.