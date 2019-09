CorSera - Milan-Inter vs Comune, braccio di ferro per il nuovo stadio: i due club "minacciano" di trasferirsi a Sesto

A Milano continua a tenere banco la questione del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme. Come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, siamo però ormai al braccio di ferro tra le due società e il Comune di Milano: nella giornata di ieri c'è stato infatti un nuovo vertice tra il presidente rossonero Scaroni, l'ad nerazzurro Antonello e i rappresentanti di Palazzo Marino, ma le parti sono parecchio distanti tanto che si vocifera di un incontro dai toni accesi.

PARTI DISTANTI - Martedì, il dossier stadio arriverà in Consiglio Comunale: Milan e Inter saranno in Comune per concordare con i capigruppo dei partiti un calendario di incontri nelle Commissioni consiliari interessate al dossier urbanistico. Si tratta di vertici per cercare di ridurre le distanze tra le esigenze dei due club e la politica. Come si diceva prima, le parti però sono piuttosto lontane: in particolare, una parte della maggioranza di centrosinistra ha provato a convincere le squadre ad abbandonare l’idea della demolizione dell’attuale impianto, ipotesi scartata in partenza dai manager calcistici.

ALTRA AREA? - Milan e Inter vogliono però andare avanti per la loro strada e con il loro progetto che prevede l'abbattimento di San Siro dopo la costruzione del nuovo stadio, tanto che hanno "minacciato" di scegliere un'altra area per far nascere il nuovo impianto: "Se non si possono avere le volumetrie necessarie per rientrare dall’investimento, demolendo San Siro, siamo pronti ad andare a Sesto a costruire il nostro nuovo stadio", il ragionamento delle due dirigenze. Insomma, l'atmosfera è piuttosto calda, la prossima settimana si capirà qualcosa di più su quello che potrebbe succedere.