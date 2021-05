CorSera - Milan, l’addio di Gigio è sempre più vicino. Ieri l’ennesimo indizio: è arrivato Maignan

Non è ancora finita, ma è solo una questione di ufficialità. Donnarumma e il Milan, infatti, stanno per lasciarsi. A quanto pare, gli 8 milioni offerti dal club rossonero non sono bastati a convincere Gigio e il suo esigente procuratore. Nemmeno la qualificazione in Champions League, ottenuta la scorsa domenica dopo la vittoria in casa dell’Atalanta, ha dissuaso il portiere dai suoi propositi di addio.

ECCO MAIGNAN - Siamo alle battute finali di una storia bella e tormentata. Come detto, la separazione non è ancora ufficiale, ma non sembrano esserci altre vie d’uscita. E il Milan ha dato un chiaro segnale "convocando" a Milano il 25enne Mike Maignan, estremo difensore di proprietà del Lille, già "bloccato" dalla società milanista nelle scorse settimane. Come riporta il Corriere della Sera, il francese, approdato a Milano ieri in tarda serata, sosterrà le visite mediche stamattina. Il ragazzo è stato valutato sui 12 milioni più bonus.

DELUSIONE GIGIO - L’ennesimo indizio, dunque, forse il più forte, non lascia spazio ad altre considerazioni: Donnarumma sta per lasciare il Milan, la squadra che lo ha fatto debuttare a soli 16 anni. I tifosi si aspettavano forse un finale diverso, soprattutto dopo l’impresa compiuta in questa stagione da Pioli e soci, ma nel calcio di oggi, evidentemente, non c’è spazio per gli affetti e le questioni di cuore.