CorSera - Milan, l'occasione è grossa: in emergenza anche a Bologna, ma adesso bisogna accelerare

Un’altra serata in emergenza, ma per il Milan è ormai una (triste) normalità. Nelle ultime ore la lista degli assenti si è rimpolpata ulteriormente (Kessie, Rebic e Pellegri gli ultimi a fermarsi), il che rende ancora più alto il coefficiente di difficoltà della sfida di questa sera contro il Bologna. Non il massimo, osserva giustamente il Corriere della Sera, visto che l’occasione è di quelle grosse.

Il doppio obiettivo di stasera

In caso di vittoria al Dall’Ara, infatti, il Milan salirebbe da solo in testa alla classifica, scavalcando almeno per una notte il Napoli, e con la possibilità di restarci, approfittando degli scontri diretti di domani. Insomma, i rossoneri sperano in un weekend da sogno per allungare in campionato verso quella missione scudetto che adesso non è più un tabù. Non solo: Pioli e soci vogliono dimenticare in fretta la sconfitta con il Porto, voltando subito pagina.

Primo snodo della stagione

La stagione è entrata nel vivo. Martedì a San Siro arriverà il Torino, poi il livello si alzerà con Roma, Porto e Inter. Adesso serve un’accelerata. Lo sa bene Pioli, che oggi taglia il traguardo delle 100 panchine in rossonero. Il tecnico spera di festeggiare con una vittoria a Bologna, e chissà che a dargli una mano non sia uno fra Ibrahimovic e Giroud, entrambi arruolabili dopo i vari acciacchi.