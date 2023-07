CorSera - Milan, la metamorfosi del centrocampo non è ancora completa: dopo Loftus-Cheek e Reijnders, ora tocca a Musah

Il Milan è molto attivo sul mercato e in questa prima parte di campagna acquisti si sta concentrando soprattutto sul centrocampo, vale a dire il reparto in cui c'era bisogno di intervenire maggiormente dopo la cessione di Tonali al Newcastle e il grave infortunio di Bennacer che lo terrà fuori ancora per diversi mesi. Due rinforzi sono già arrivati, ma la metamorfosi della mediana rossonera non è ancora completa perchè c'è ancora un colpo da definire.

DUE COLPI GIÀ CHIUSI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha già accolto Ruben Loftus-Cheek, che è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea e che si sta già allenando da qualche giorno agli ordini di Stefano Pioli, e ieri sera ha abbracciato per la prima volta Tijjani Reijnders, il quale sta svolgendo le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il suo nuovo contratto con il Milan. Ma la rivoluzione del centrocampo rossonero continua e presto potrebbe esserci un nuovo innesto, vale a dire quello di Yunus Musah.

OBIETTIVO MUSAH - E' lui ora il grande obiettivo del club di via Aldo Rossi: la trattativa con il Valencia va avanti e la speranza è di chiuderla già nei prossimi giorni, magari prima della partenza del Diavolo la tournée negli Stati Uniti. Il centrocampista americano verrebbe tesserato come comunitario in quanto possiede anche il passaporto italiano: Musah è infatti nato a New York, ma si è trasferito quando aveva pochi mesi a Castelfranco Veneto dove ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Giorgione, per poi trasferirsi nel 2012 con la famiglia a Londra, dove è entrato nell’Academy dell’Arsenal. Per il suo ritorno in Italia potrebbe essere solo una questione di giorni.