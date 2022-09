CorSera - Milan, la spinta del derby per iniziare al meglio la Champions: obiettivo tre punti a Salisburgo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria nel derby che per il Milan è il momento di tornare subito in campo: questa sera infatti i rossoneri faranno il loro esordio in Champions League in casa del Salisburgo. Il successo in rimonta contro l'Inter darà la giusta spinta in Europa al Diavolo che stasera va a caccia dei primi fondamentali punti per indirizzare al meglio il girone. Rispetto ad un anno fa, le avversarie sono sulla carta più abbordabili e quindi la squadra di Stefano Pioli ha il dovere di puntare a superare il turno e qualificarsi agli ottavi.

OBIETTIVO TRE PUNTI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri non devono sottovalutare il Salisburgo che è una formazione molto giovane che gioca un calcio moderno, offensivo e di qualità. Iniziare il percorso europeo con il piede giusto è fondamentale: "Iniziare con un risultato positivo sarebbe molto importante, l’esperienza dell’anno scorso ci è servita" ha spiegato ieri in conferenza stampa Pioli che sa bene che stasera servirà il miglior Milan per portare a casa i tre punti.

GIROUD E LEAO - Per farlo il Diavolo si affiderà ancora una volta in avanti ad Olivier Giroud, che è ancora carico dopo il gol nel derby: il francese è alla ricerca della prima rete in Champions League con la maglia rossonera. Al suo fianco ci sarà Rafael Leao, trascinatore della squadra milanista nel derby con due gol e un assist e voglioso di essere determinante anche in Europa. Il portoghese sogna un'altra notte da protagonista.