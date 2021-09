CorSera - Milan, Maignan già protagonista: il francese non sta facendo rimpiangere Donnarumma

Dopo l'addio di Gigio Donnarumma, che in estate ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan per andare a parametro zero al PSG, in molti temevano che i rossoneri potessero avere una lacuna importante tra i pali e invece finora Mike Maignan non ha assolutamente fatto rimpiangere il suo predecessore. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che anche a Liverpool il portiere francese è stato uno dei migliori in campo.

PROTAGONISTA AD ANFIELD - L'ex Lille è stato protagonista ad Anfield non solo per il rigore parato a Salah nel primo tempo, ma anche con altri due o tre interventi che hanno tenuto in piedi il Diavolo fino alla fine. Senza Maignan, il Milan rischiava certamente un passivo più pesante e invece i rossoneri sono usciti a testa alta dallo stadio di Liverpool nonostante la sconfitta per 3-2.

CRESCERE CON DIDA - Il francese sta vivendo un inizio di stagione da protagonista che fa ben sperare anche per il futuro. La sensazione, poi, è che possa crescere ancora tanto grazie ad un maestro speciale come Nelson Dida: se il punto di forza di Maignan è l'istinto, il portiere rossonero deve migliorare ancora nella gestione dell'area, in particolare per quel riguarda le uscite.