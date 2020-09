CorSera - Milan, Maldini prova a sbloccare l’affare Ajer. Ma prima un nuovo tentativo per Milenkovic

Il mercato del Milan passa dall’acquisto di un difensore centrale. È questa la priorità di Maldini e Massara, a caccia di un profilo che possa alternarsi con i titolari. In cima alla lista c’è sempre Milenkovic, ma le richieste della Fiorentina sono ritenute eccessive dai vertici di via Aldo Rossi, che si stanno guardando intorno per individuare una valida alternative al giocatore serbo.

OPZIONE AJER - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, domani Maldini cercherà di sbloccare l’affare Ajer con il Celtic. Stando all’indiscrezione riferita dal noto quotidiano, il club scozzese si sarebbe deciso a cedere il difensore in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, cifra e formula che soddisfano i rossoneri. Tuttavia, prima di definire l’operazione, i dirigenti del Milan vogliono fare un nuovo tentativo per Milenkovic.

TROPPA DISTANZA - Come detto, la Fiorentina non sembra intenzionata ad abbassare la richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del centrale. Non solo: il patron Commisso punta a rinnovare il contratto di Milenkovic in scadenza nel 2022. Ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.