CorSera - Milan, Maldini un po’ più vicino: uomini e budget i nodi da sciogliere, ma c'è ottimismo

L’attesa prosegue. Ma c’è un cauto ottimismo. Perché il dialogo - il messaggio che filtra è questo - è aperto e costruttivo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Maldini e Gazidis sono più vicini. I due manager stanno trovando alcuni punti d’incontro. Su uomini, organigramma, cifre, aree gestionali.

RICHIESTE - Paolo non ha ancora dato una risposta ed è presto per dire se alla fine accetterà l’incarico di responsabile dell’area tecnica - perché su alcuni punti ci sono ancora delle divergenze - ma i segnali sono positivi. Maldini chiede una struttura di uomini fidati (da Costacurta a Carbone), autonomia operativa e un certo budget per operare sul mercato. È impensabile, ovviamente, che Elliott conceda completa carta bianca all’ex capitano, quindi è chiaro che un accordo si può trovare solo a metà strada, ovvero mediando, cedendo su qualcosa, da entrambe le parti

LUNEDI’ - Fino a lunedì non ci saranno novità, anche perché Gazidis ha lasciato Milano per rappresentare il club a Madrid in occasione della finale di Champions League. L’appuntamento è per l’inizio della settimana, quando arriverà il momento della verità. Siamo alle ore decisive, qui si fa il futuro del Milan. In un senso o nell’altro.