CorSera - Milan-Mandzukic pista concreta: c'è già l'ok del croato, prossime ore decisive

Il nome di Mario Mandzukic aleggia ormai da diverse ore sopra Casa Milan: nonostante il club rossonero abbia finora sempre smentito la volontà di prendere un nuovo centravanti, sembra essere cambiato qualcosa nella testa dei dirigenti milanisti e la pista che porta all'attaccante croato attualmente svincolato è assolutamente concreta.

C'E' IL SI' DEL CROATO - Lo riferisce corriere.it che spiega che il dialogo tra le parti è fitto e si sta ragionando su un contratto di sei mesi con eventuale opzione di rinnovo a fine stagione. Mandzukic, che non gioca una gara ufficiale da dieci mesi e che negli ultimi mesi ha rifiutato diverse offerte che gli erano arrivate, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento al Milan. In via Aldo Rossi, i dirigenti milanista stanno valutando questa opportunità di mercato e quindi le prossime ore saranno decisive per capire se questo affare andrà o meno in porto.

SERVE UN VICE-IBRA - In casa rossonera, non si vogliono i perfetti equilibri esistenti, ma allo stesso tempo la prima parte di stagione ha dimostrato che Ibrahimovic non può giocare tutte le partite. Quindi avere un'alternativa di grande esperienza e temperamento come il croato potrebbe diventare importante se il Milan vuole davvero lottare per il scudetto fino alla fine. Qualcosa è cambiato nella testa dei dirigenti milanisti nelle ultime ore, un vice-Ibra potrebbe davvero arrivare e la pista Mandzukic è assolutamente concreta.