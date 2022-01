CorSera - Milan, messaggio chiaro al campionato: per lo scudetto ci sono anche i rossoneri

L'Inter resta la squadra sulla carta più forte e, come ha dichiarato anche Stefano Pioli ieri, è la favorita per lo scudetto, ma il Milan lotterà fino alla fine per provare ad arrivare davanti ai nerazzurri in classifica. A Milanello nessuno intende arrendersi, anzi c'è la ferma volontà di provarci per davvero. Nonostante ancora tante assenze, la crisi di novembre e dicembre del Diavolo è ormai alle spalle, come confermano le ultime tre vittorie di fila contro Empoli, Roma e Venezia.

MESSAGGIO AL CAMPIONATO - Come riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, ieri contro la squadra di Zanetti, il Milan ha ribadito un messaggio molto chiaro al campionato, vale a dire che per lo scudetto ci sono anche i ragazzi di mister Pioli. Quella contro i veneti poteva essere una trasferta insidiosa, ma i rossoneri sono stati bravi a rendere facile una partita difficile, dimostrando di essere cresciuti notevolmente a livello di maturità negli ultimi due anni.

OTTIMA PRESTAZIONE - Il gol dopo appena due minuti di Ibrahimovic ha certamente messo in discesa la sfida per il Diavolo che poi nella ripresa ha chiuso la sfida con una doppietta di Theo Hernandez. Ottima prova anche di Rafael Leao, autore di grandi giocate e di alcuni strappi che hanno spaccato in due la difesa del Venezia. Se le sono cavata bene poi pure Kalulu e Gabbia, confermando quanto di buono avevano già fatto contro la Roma. Insomma, la strada intrapresa è quella giusta, per la scudetto servirà un'impresa, ma il Milan c'è e non intende arrendersi.