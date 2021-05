CorSera - Milan, niente processi: Ibra carica la squadra. E Pioli: "Su la testa, siamo quelli del 3-0 alla Juve"

Non è il momento dei processi. E la speranza, ovviamente, è che non ci sia bisogno di farli dopo Bergamo. Il Milan ha bisogno di compattezza e fiducia per affrontare l’Atalanta con la consapevolezza di poter vincere. Il futuro del club rossonero passa inevitabilmente dalla sfida di domenica: in palio ci sono prestigio e soldi, tanti soldi.

CARICA PIOLI - Dopo l’ultimo, deludente pareggio casalingo, mister Pioli ha provato a caricare i suoi: "Rialziamo la testa, noi non siamo quelli dello 0-0 contro il Cagliari, siamo quelli del 3-0 alla Juventus", la sintesi del discorso che l’allenatore ha fatto ai giocatori alla ripresa degli allenamenti. La stoffa c’è, ma è mancata la personalità, la freddezza della grande squadra. Ed è mancato un leader come Ibrahimovic.

IBRA CI CREDE - L’infortunio lo costringerà a saltare anche la partita di Bergamo, ma Zlatan - come riporta il Corriere della Sera - si farà comunque sentire, come sta già facendo in questi giorni. Fin dall’immediato post partita di San Siro, infatti, il campione svedese ha spronato i compagni, ricordando che la Champions è ancora nelle loro mani. Verissimo: il Milan ha un altro match point, anche se molto complicato.