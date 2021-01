CorSera - Milan, obiettivo scudetto d’inverno. E con Ibra si sogna in grande

Le assenze ci sono e sono molto importanti (ai box ci sono ancora Bennacer, Saelemaekers e Gabbia infortunati e Krunic e Rebic con il Covid), ma a Milanello possono essere contenti per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, il quale è tornato a giocare, anche se solo per pochi minuti, sabato contro il Torino. Il rientro dello svedese è fondamentale per il prosieguo della stagione, con i rossoneri che hanno già in mente il loro prossimo mini-obiettivo stagionale da raggiungere, cioè "vincere" il titolo di campione d'inverno.

DIECI ANNI FA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che ricorda che l'ultima volta che il Milan ha chiuso primo in classifica il girone di andata del campionato risale al 2011, quando poi il Diavolo trionfò in Serie A. Il titolo di campione d'inverno potrebbe tra l'altro arrivare con una giornata di anticipo in caso di successo della squadra di Pioli sul campo del Cagliari (anche arrivando poi eventualmente a pari punti con l'Inter dopo l'ultima di andata, i rossoneri sarebbero comunque davanti per aver vinto il derby).

UN ANIMALE IN GABBIA - Con il ritorno di Ibrahimovic, leader assoluto della formazione milanista, il Milan può sognare ancora più in grande: a Milanello, però, nessuno vuole guardare troppo avanti, ma pensare solo ad una partita alla volta ed a un mini-obiettivo alla volta. Il prossimo è lo scudetto d'inverno e raggiungerlo con lo svedese, che viene descritto come "un animale in gabbia" da chi lo vive tutti i giorni nel Centro sportivo di Carnago, potrebbe essere un po' più facile.