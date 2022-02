CorSera - Milan, occhio alla trappola Salernitana: vincere per spostare la pressione su Inter e Napoli

Un’altra curva insidiosa, un altro ostacolo da superare nel pieno di una corsa ancora lunga e incerta. Il campionato del Milan passa da Salerno e può sembrare un "giro" facile, quasi una formalità, ma non è così. I rossoneri sfideranno a domicilio l’ultima della classe, ma la Salernitana del neo tecnico Nicola - come sottolinea giustamente il Corriere della Sera - rappresenta il più classico dei trappoloni.

Momento decisivo

Guardando la classifica non sembrerebbe esserci storia: troppo ampio lo scarto tecnico tra le due squadre. Ma la Serie A è un torneo atipico e il Milan - è bene ricordarlo - è scivolato più volte contro avversari "alla portata". È cosa buona e giusta, dunque, prendere con le molle l’impegno di questa sera, facile soltanto sulla carta. Siamo giunti al momento chiave della stagione: dopo la vittoria con la Samp, bisogna replicare oggi all’Arechi e venerdì a San Siro contro l’Udinese. Un successo stasera spedirebbe il Milan a +4 sulla seconda, con la pressione che finirebbe sulle spalle di Inter e Napoli.

In testa lo scudetto

Pioli ha fissato un obiettivo, quello di migliorare lo score dello scorso anno, ma è chiaro che i rossoneri hanno in testa una sola parola: scudetto! La rimonta nel derby ha rimescolato le carte là davanti e ora il Milan ha quantomeno il dovere di provarci, ovviamente senza l’obbligo di dover vincere per forza. La corsa, come detto, è ancora lunga e bisogna affrontarla con la giusta determinazione, tappa dopo tappa. A cominciare da Salerno, trappolone da schivare a tutti i costi.