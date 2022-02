CorSera - Milan, ora o mai più: rossoneri al bivio della stagione, il derby di oggi è l'ultima occasione

Il giorno del giudizio. O della verità, fa lo stesso. Il derby di questa sera vale tanto, vale tutto. Dentro o fuori in appena novanta e spiccioli minuti: come sottolinea giustamente il Corriere della Sera, per il Milan è l’ultima occasione. Inutile girarci intorno: Pioli e i suoi sono al bivio della stagione.

Sogno o realtà: si decide oggi

Il campionato del Milan, in base al risultato di oggi, può prendere due direzioni opposte: una vittoria riaprirebbe i giochi, minando le certezze dell’Inter; una sconfitta, invece, metterebbe la parola fine al sogno scudetto, costringendo Romagnoli e soci a lottare punto su punto per guadagnare un posto nella prossima edizione della Champions League. Insomma, da qui in poi il Milan non potrà più permettersi passi falsi in serie come avvenuto negli ultimi mesi. E Pioli lo sa bene.

La mossa: Kessie falso 10

Il tecnico rossonero avrebbe voluto affrontare questo snodo decisivo con tutte le armi a disposizione. Invece, anche stavolta, avrà grossi problemi di formazione. Dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Rebic, e non potrà contare a pieno sulle qualità di Tomori, che partirà dalla panchina. Pioli proverà a “sorprendere” l’Inter con Kessie trequartista: mossa da ultima spiaggia? Forse non ancora, ma siamo lì.