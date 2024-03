CorSera - Milan, ora testa al campionato. Il piano di Pioli: un oculato turnover per arrivare al top contro la Roma

Stefano Pioli, al termine della gara di giovedì contro lo Slavia Praga, che ha sancito la qualificazione del Milan ai quarti di Europa League, è stato molto chiaro con i suoi giocatori: fino all'11 aprile, giorno in cui è in programma la sfida di andata contro la Roma, la testa deve andare solo al campionato. L'obiettivo è blindare ancora di più il posto in Champions League e magari anche il secondo posto appena soffiato alla Juventus.

INSIDIA SOSTA - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il calendario del Milan nelle prossime settimane potrebbe essere un assist importante a Pioli per cercare di arrivare al meglio alla doppia sfida europea contro la Roma: dopo il Verona, infatti, il Diavolo è atteso dalle partite contro Fiorentina, Lecce e Sassuolo. Un'insidia potrebbe essere invece la sosta per le nazionali dopo la trasferta di domani pomeriggio al Bentegodi: i giocatori milanisti convocati sono diversi e stanchezza e jet-lag saranno avversari insidiosi.

IL PIANO DI PIOLI - Visto che la posizione del Milan in campionato è piuttosto tranquilla e il calendario delle prossime settimane, sulla carta, abbordabile, Stefano Pioli potrà studiare il piano di avvicinamento migliore alle due sfide contro la Roma in programma l'11 e il 18 aprile: il tecnico milanista farà sicuramente un oculato turnover, facendo ruotare titolari e riserve per gestire le forze e arrivare all'euroderby nelle condizioni migliori possibili.