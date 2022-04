CorSera - Milan, ora tocca a te: la spinta dei tifosi per battere il Bologna

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan giocherà ancora una volta dopo le sue avversarie per lo scudetto. E stavolta lo farà dopo che Napoli e Inter hanno battuto rispettivamente Atalanta e Juventus. Questi risultati hanno sicuramente messo ulteriore pressione ai rossoneri che stasera saranno impegnati a San Siro contro il Bologna: si tratta di un match che il Diavolo non può assolutamente sbagliare perchè deve a tutti i costi mantenere la vetta solitaria della classifica.

LA SPINTA DEI TIFOSI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che a spingere la squadra di Stefano Pioli ci saranno questa sera oltre 65 mila spettatori, sintomo che i tifosi ci credono allo scudetto e vogliono supportare il più possibile i loro giocatori. Come ha spiegato anche ieri in conferenza stampa il tecnico rossonero, la loro spinta sarà fondamentale in questo momento decisivo del campionato: "I tifosi ci daranno energie in più, ed è ciò che vogliamo".

NESSUNA PAURA - Il destino del Milan è ormai tutto nelle sue mani, quindi le vittorie di ieri di Napoli e Inter non devono fare paura, anzi devono dare solo ulteriore voglia di vincere. Mancano otto giornate alla fine del campionato e se i rossoneri le vinceranno tutte il tricolore sarà assicurato. Ma Pioli e i suoi ragazzi non vogliono guardare così avanti, bisogna pensare ad una partita alla volta. Quindi testa solo sul Bologna, una sfida che il Diavolo deve vincere a tutti i costi.