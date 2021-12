CorSera - Milan, prima da titolare per Messias: contro il Genoa agirà lui dietro a Ibra

Dopo due sconfitte di fila in campionato contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan ha un solo risultato a disposizione stasera contro il Genoa, cioè la vittoria. I rossoneri non si possono permettere altri passi falsi per evitare che il Napoli allunghi ulteriormente in classifica e per mantenere il punto di vantaggio sull'Inter. Il Diavolo punta poi a tenere a distanza anche all'Atalanta che ieri ha battuto 4-0 il Venezia e ha raggiunto i nerazzurri al terzo posto.

NOVITÀ IN ATTACCO - Nelle ultime due sfide perse, i problemi principali sono stati in difesa (sette gol subito sono davvero troppi), ma per fortuna stasera al Ferraris tornerà in campo dal primo minuto Fikayo Tomori che ha finalmente smaltito il problema all'anca che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite. Contro il Genoa, ci saranno però delle importanti novità anche in attacco dove sia Brahim Diaz che Rafael Leao avranno un turno di riposo: al loro posto, spazio dal primo minuto a Rade Krunic a sinistra e a Junior Messias al centro (Saelemaekers completerà il trio alle spalle di Ibrahimovic).

PRIMA DA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il brasiliano è pronto per la sua prima da titolare con la maglia del Milan: dopo aver deciso la sfida di Madrid contro l'Atletico e di essere stato uno dei pochi a salvarsi contro il Sassuolo, l'ex Crotone avrà oggi una chance importante dal primo minuto. Messias ha grande voglia ed entusiasmo, ora dovrà dimostrare sul campo di poter essere più di un'alternativa ai titolari rossoneri.