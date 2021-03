CorSera - Milan, Romagnoli verso un'altra panchina: il capitano non ha (più) il posto assicurato

Altra trasferta insidiosa, altra possibile panchina. Dopo Roma, Romagnoli rischia di rimanere fuori dall’undici titolare anche a Verona. Contro l’Hellas, infatti, mister Pioli sta pensando seriamente di riproporre la coppia Kjaer-Tomori che tanto bene ha fatto la scorsa domenica all’Olimpico.

PERIODO DIFFICILE - Come evidenzia il Corriere della Sera, per Romagnoli - il cui contratto con il Milan scadrà nel 2022 - non è un buon momento. Contro l’Udinese, nella precedente sfida di campionato, ha salvato un gol sulla linea, ma non è stato impeccabile sulla rete del vantaggio di Becao. Il messaggio di Pioli è chiaro, sottolinea il quotidiano milanese: il capitano non ha (più) il posto assicurato.

CHE IMPATTO - L’arrivo di Tomori ha irrobustito il reparto difensivo del Milan, garantendo all’allenatore un’altra pedina di assoluto spessore. L’inglese è in grande forma e ha avuto un impatto incredibile con il mondo Milan. La stagione è ancora lunga e ci sarà spazio per tutti, ma ora Romagnoli dovrà sgomitare per ristabilire le gerarchie.