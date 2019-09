CorSera - Milan, serve un svolta: col Toro per scacciare i fantasmi del derby

"Abbiamo il dovere di rialzarci e ripartire". Nel corso della conferenza stampa di ieri, mister Giampaolo ha provato a spronare i suoi in vista del match contro il Torino. La sconfitta nel derby ha fatto male, molto male. L’ennesimo pugno nello stomaco - scrive il Corriere della Sera - di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Sono mancati i risultati, ma è mancato soprattutto il gioco.

AVANTI COMPATTI - Dopo quasi tre mesi di lavoro si pensava di essere più avanti. E invece... Giampaolo continua a chiedere tempo. E avrebbe anche ragione se non fosse che al Milan, il tempo, non può essere infinito. Proprietà e dirigenza, in questo snodo complicato, devono stare vicino all’allenatore in maniera convinta e compatta. Perché se fallisce Giampaolo - osserva il CorSera - fallisce il progetto. In fondo, le responsabilità di questa falsa partenza sono di tutti, non solo del tecnico.

SVOLTA IMMEDIATA - Una sconfitta stasera in casa del Toro potrebbe aprire chissà quali scenari. Al momento non c’è stato nessun ultimatum da parte del club: dopo il derby s’è saggiamente scelta la linea della compattezza, ma è chiaro che tutto dipende dai risultati. Oggi il Toro, domenica la Fiorentina: serve una svolta. E serve adesso.