CorSera - Milan, solo una multa per Gattuso: sarà in panchina nel derby. Ora deve scegliere tra Bakayoko e Biglia

Rino Gattuso sarà regolarmente in panchina domenica sera nel derby contro l'Inter: il Giudice Sportivo ha infatti deciso di non squalificarlo dopo l'espulsione contro il Chievo, ma lo ha punito solo con una multa e una diffida. Un'ottima notizia per i rossoneri che avranno quindi il loro gladiatore a bordocampo in una sfida che profuma di Champions League.

DICHIARAZIONE SPONTANEA - Intorno a questa vicenda c'era comunque grande ottimismo in casa rossonera: come spiega il Corriere della Sera in edicola questa mattina, cruciale ai fini dell’assoluzione è stata la dichiarazione spontanea di Riccardo Meggiorini, attaccante del Chievo con il quale ha litigato Gattuso, che a fine partita si è presentato dall'arbitro Pairetto per scagionare il tecnico milanista. Il suo intervento è servito e ha convinto il direttore di gara a non calcare la mano sul referto, nel quale si parlava infatti di semplice "espressione intimidatoria ad un calciatore della squadra avversaria".

FORMAZIONE FATTA - Dopo questa ottima notizia, Gattuso può finalmente tornare a pensare esclusivamente a preparare il match di domenica contro l'Inter. La formazione iniziale è già praticamente fatta, anche se nella testa di Ringhio c'è ancora un piccolissimo dubbio: Bakayoko e Biglia come regista? Il francese appare al momento nettamente in vantaggio, anche se l'argentino a Verona è apparso in ottima condizione. L'allenatore rossonero si dovrebbe quindi affidare al suo undici "preferito", cioè quello con cui Rino ha ribaltato la stagione del Diavolo.