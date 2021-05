CorSera - Milan, su la testa: cinque giornate per la verità, è il momento di dare tutto

È inutile ripetere e sottolineare ancora quanto sia (diventata) importante la partita di oggi. Lo ha detto anche Pioli: la gara con la Juventus potrà trasformarsi in una "finale" solo se il Milan riuscirà a battere il Benevento. E allora testa alla sfida di questa sera, primo dei cinque duelli crocevia - scrive il Corriere della Sera - che decideranno il presente ma anche buona parte del futuro dei rossoneri.

STRADA IN SALITA - Insomma, cinque giornate per la verità. Reduce dalle due tremende batoste con Sassuolo e Lazio, il Milan proverà a rialzare la testa contro la squadra allenata dall’ex Pippo Inzaghi, a sua volta a caccia di punti salvezza. Il calendario rossonero è da brividi, il peggiore tra i club in lotta per un posto in Champions: il Benevento stasera, poi lo scontro diretto con la Juventus allo Stadium, quindi Torino, Cagliari e, infine, lo spareggio con l’Atalanta a Bergamo. Inutile girarci intorno: c’è una montagna da scalare.

RIPARTIRE SUBITO - La corsa è apertissima, ma tutti dovranno dare di più. In settimana lo hanno ribadito sia Pioli che Maldini, ma anche Ibrahimovic, pronto a trascinare i suoi in campo. Il Milan deve tornare quello di tre mesi fa, perché nel girone di ritorno il crollo è stato verticale e il ritmo non è stato certo da quarto posto. Ora bisogna spingere sull’acceleratore.