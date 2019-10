CorSera - Milan, tira aria di esonero. Si cerca il sostituto di Giampaolo: Spalletti è il profilo più gradito

Nonostante il successo in rimonta contro il Genoa, Marco Giampaolo è appeso ad un filo che potrebbe spezzarsi molto presto: in via Aldo Rossi, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, tira infatti aria di esonero. In casa rossonera sono ore di riflessione, con i dirigenti milanisti che si stanno guardando intorno per valutare eventuali sostituti. In merito al futuro della panchina del Diavolo sono attese novità tra oggi e domani.

VERSO L'ESONERO - L’identikit sul quale si lavora è quello di un tecnico esperto, meglio se italiano, che conosca già la Serie A e soprattutto le dinamiche di una squadra da ricostruire prima ancora nella testa che nel gioco. Al momento, l'esonero di Giampaolo sembra essere lo scenario più probabile, ma prima il club vuole trovare un sostituto all'altezza perchè non si vuole cambiare tanto per cambiare. L’impressione è che ora la questione non sia tanto Giampaolo, quanto il suo sostituto.

NOMI SULLA LISTA - In caso di addio dell'ex Samp, tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, il quale però sarebbe in questi giorni in trattativa con il Monaco. Sulla lista di Maldini e Boban ci sono altri quattro nomi, cioè Claudio Ranieri, Stefano Pioli, Cesare Prandelli e soprattutto Luciano Spalletti, con quest'ultimo che è profilo il più gradito. Il problema maggiore è che ancora sotto contratto con l'Inter (a 5 milioni di euro netti a stagione) e strappare un suo sì non sarà semplice.